Лукашенко рассказал о чудесах, которые пришлось обсуждать на переговорах с Путиным

Александр Лукашенко обратил внимание, что, как в Беларуси, так и в России, порой склонны к волоките и бюрократизму: "Все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим. И, я еще раз подчеркиваю, с Президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения".

Президент на конкретном примере пояснил суть вопроса. Так, в Беларуси в рамках совместной программы импортозамещения были намечены к реализации 15 проектов. "Ну и началось. Вот, 10 проектов - это то, что России нужно. А пять проектов - это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно (России. - Прим. БелТА). Но, молодец Путин, он говорит: нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах, на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации. Так в чем невыгода? - заметил Президент. - И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению (на Беларусь выделенных из ресурсов России), они должны быть немедленно реализованы".