Лукашенко рассказал о контактах с Путиным в течение суток после теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что находился в контакте с Президентом России Владимиром Путиным в течение суток после теракта в Подмосковье. Соответствующее заявление глава государства сделал 25 марта на встрече с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что после президентских выборов в России прошло меньше недели, результаты известны. Александр Лукашенко поздравил руководителя российского региона и в его лице всех губернаторов России с такими результатами, подчеркнув, что без их участия таких результатов бы не было.

"Но, как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с Президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - сказал глава белорусского государства.

Президент обратил внимание, что в это сложное время на губернаторах также лежит особый груз ответственности, в том числе по обеспечению безопасности. Об этом свидетельствуют и трагические события в Подмосковье.