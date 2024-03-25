3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко рассказал о контактах с Путиным в течение суток после теракта в "Крокус Сити Холле"
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что находился в контакте с Президентом России Владимиром Путиным в течение суток после теракта в Подмосковье. Соответствующее заявление глава государства сделал 25 марта на встрече с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что после президентских выборов в России прошло меньше недели, результаты известны. Александр Лукашенко поздравил руководителя российского региона и в его лице всех губернаторов России с такими результатами, подчеркнув, что без их участия таких результатов бы не было.
"Но, как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с Президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - сказал глава белорусского государства.
Президент обратил внимание, что в это сложное время на губернаторах также лежит особый груз ответственности, в том числе по обеспечению безопасности. Об этом свидетельствуют и трагические события в Подмосковье.
"Мы эти сутки с Президентом Путиным были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и спецслужбы", - сказал Александр Лукашенко.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ