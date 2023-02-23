Лукашенко рассказал о причинах и неизбежности конфликта в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликт в Украине был неизбежен и его первопричины лежат не в России. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, сообщает БелТА.

"Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле - никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над "i". Но я абсолютно согласен с Президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России, - сказал глава государства. - Издевательства над русскоязычными, над русским языком. Они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай, не позволили бы издеваться над своими соотечественниками. Над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого Президента России и всего российского руководства. Там целый клубок".

Глава государства напомнил о заявлениях бывших руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые, как они сами признались, использовали мирные Минские соглашения исключительно, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины.

"Причина там - в 2014-2015 годах. Здесь в Минске были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня - гарантия - Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты", - уверен Александр Лукашенко.

"Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что и в России многие с непониманием восприняли действия руководства страны. "Я всегда россиянам говорю: "Не торопитесь, придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват", - отметил Александр Лукашенко.

"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Александр Лукашенко.