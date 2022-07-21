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Лукашенко рассказал о реакции на санкции Запада и события 2020 года в интервью Франс Пресс
О сотрудничестве с Россией, свободе слова, а также о реакции на санкции Запада и события 2020 года. Президент Беларуси дал интервью информационному агентству Франс Пресс. Это лидер в области цифровой верификации, одно из крупнейших информагентств мира охватывает более 150 стран.
Корреспондентская сеть состоит изпяти региональных центров, двухсот бюро. В штате почти две тысячи журналистов. Информация предоставляется круглосуточно на французском, английском, испанском, португальском, немецком и арабском языках.
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