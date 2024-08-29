Лукашенко рассказал о роли СМИ в предстоящей предвыборной кампании

"Хотел бы обсудить с вами ряд актуальных вопросов, касающихся средств массовой информации. Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это", - сказал глава государства.