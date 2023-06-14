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Лукашенко рассказал о своих "красных линиях"

Лукашенко рассказал о своих "красных линиях"

"Красные линии" для Беларуси - это полномасштабная агрессия против страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", пишет БЕЛТА.

"Никогда нельзя, говоря о "красных линиях", их рисовать. Потому что жизнь меняется и линии двигаются то вперед, то назад. Они всегда есть и у нас, и у них. У россиян и у украинцев. Но политически лучше не озвучивать, какие они: жизнь это меняет. "Красные линии" для меня - это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина..." - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства уточнил, что военные классифицируют акты агрессии. "Вот если они войсками перейдут границу, не этими отрядиками (диверсионными группами. - Прим. БЕЛТА), и начнут войну - это агрессия", - пояснил Президент.

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