Лукашенко рассказал о тонких настройках госсистемы в развитие обновленной Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию совещаний по обсуждению проектов нормативных правовых актов в развитие обновленной Конституции. Ранее уже обсуждались подходы к проекту закона о ВНС и изменения, касающиеся избирательного законодательства. В этот раз глава государства собрал совещание по законопроектам, предусматривающим корректировку законов "О Совете Министров Республики Беларусь" и "О нормативных правовых актах", сообщает БелТА.

Прежде всего глава государства подробно объяснил для граждан, о чем идет речь. "Недавно народ Беларуси принял новую Конституцию, поправки в нее. Народ поддержал все то, что мы просили. Ясно, что Конституция - это Основной закон, формирующий каркас любого общества любой страны. Естественно, Конституция определяет основные направления устройства Беларуси и саму Беларусь. В развитие основных положений обычно в более широком или узком масштабе мы совершенствуем законодательство страны, принимаем новые нормативные правовые акты", - отметил Президент.

Конституция претерпела определенные изменения, есть новации, как, например, закрепление конституционного статуса ВНС.

Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

О недопустимости ломки системы

Президент Беларуси отметил, что новой Конституцией замахнулись на совершенствование существующей в стране системы, не ломая ее. "Ни в коем случае. Никакого слома. Никакой ломки быть не должно. Все должно вырастать, появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы видели в середине 90-х (1990-х годов. - Прим. БелТА), когда сломали страну. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем", - заявил глава государства.

В том числе это касается ВНС, корректировки положений о функционировании и функциях Президента, парламента, других органов власти, включая Совет Министров.

О жизни по закону и стабильности в обществе

"Надо понимать, что Конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на Президента, парламент, депутатов, Совет Министров и так далее. Вот приняли, и ладно", - заметил белорусский лидер.

Он констатировал, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или всеобъемлющими знаниями Конституции и законов. "И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим он подчеркнул важность жить по закону, окунуть в это граждан страны. "Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество. И Конституцию надо знать хотя бы по основным положениям", - отметил глава государства.

О ВНС и сути этого органа

Александр Лукашенко напомнил, что с его участием уже обсуждался соответствующий законопроект, вынесенный затем на общественное обсуждение. Глава государства внимательно наблюдает за этим процессом, и впредь к обсуждению документа еще вернутся на уровне Президента.

Наблюдая за ходом общественного обсуждения, глава государства сделал вывод, что люди порой не совсем понимают суть ВНС. Например, как там будут представлены трудовые коллективы и порядок выдвижения от них делегатов.

Александр Лукашенко подробно объяснил, о чем идет речь. "Мотивация очень простая. Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом", - сказал он.

В их числе депутаты, сенаторы, члены правительства, которые хоть и назначаются Президентом, но он ведь в свою очередь является народным избранником. "Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов - губернаторов, правительства, президента в работе ВНС - это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Там будут представители нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов, женская, молодежная организации. А это что, не народ? Народ. У нас больше половины женщин. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины - члены какого-то трудового коллектива", - сказал Александр Лукашенко.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в этой связи уточнила, что трудовым коллективам сохранено право выдвигать кандидатов в депутаты. Они в свою очередь войдут в состав ВНС в случае избрания.

Аналогичный подход и в отношении представителей партий. "Партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты", - отметил глава государства. Он заверил, что в составе ВНС будут и представители рабочего класса, работники АПК, равно как и работники из других сфер - весь срез общества.

Гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные. Это сто процентов, - сказал он. - Я главное хочу подчеркнуть: люди должны понимать, что там должны быть активные и, главное, профессиональные люди. Мы же хотим, чтобы ВНС явился стабилизатором нашего общества. Чтобы никто ни в коем случае не привел к тому, чтобы повторился 2020 год. Это будет сильный стабилизатор. Как я говорил, не на улице, а там надо обсуждать основные проблемы жизни нашего общества. Александр Лукашенко

"Людям надо объяснить, что это не просто пришел, отсиделся там и ушел. Еще раз подчеркиваю: там должны быть профессиональные и активные люди. Если там будет 3-4 человека от рабочих и крестьян, но активных, они всегда точку зрения этих людей донесут. И потом, из десятка миллионов человек 1200 делегатов будет ВНС. Мы же все равно туда всех не посадим. Это будут представители - маленькое представительство по своей численности от нашего народа", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает правильным, что проект закона о ВНС был вынесен на общественное обсуждение. "Новая структура, новый орган власти. Люди должны знать, для чего они создаются", - сказал он.

О недопустимости примерять новации на себя

Президент подчеркнул, что при обсуждении тех или иных новаций, как в данном случае о правительстве, ни в коем случае нельзя примерять создаваемые нормы на себя. "Вот эти все новации не должны примерять на себя. Ни Головченко с членами правительства и главой Аппарата правительства, ни я как Президент, ни руководители палат парламента. Сегодня мы есть. Может, мы и завтра будем. Но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства акцентировал внимание, что все это делается для будущих поколений, для детей. "Поэтому ни в коем случае нельзя вот это все примерять под себя: "А где буду я завтра, где будет Головченко, Андрейченко или Кочанова, Сергеенко и так далее". Ни в коем случае! От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее. Чтобы система была устойчивая и ее никто не мог раскачать. Залог нашего будущего. Мы уйдем от активной жизни, но будем еще жить и видеть, как будет развиваться страна. Чтобы перед детьми не было стыдно", - отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что проблемы, которые необходимо решить сегодня, не надо оставлять детям. "Проблемы надо решать по мере поступления. И решать вовремя - тому, кто сегодня должен решать эти проблемы. Детям еще достанется немало проблем, которые они должны будут решить", - заявил Президент.