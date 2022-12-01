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Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт
Глава государства Александр Лукашенко 1 декабря собрал совещание по вопросам обороны Беларуси, сообщает БелТА.
"Сегодня мы обсудим вопросы военно-политической обстановки вокруг нашей страны и меры дальнейшего реагирования на нее", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. А Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт.
"Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов. Отдельные из них не просто предатели, но и экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, обратил внимание Президент Беларуси. "Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - заявил он.
"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, - сказал Александр Лукашенко. - Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит, по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки - важнейшая наша задача".
Участники совещания также намерены оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства и определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне Президента.
Фото:БелТА
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