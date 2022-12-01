Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт

"Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов. Отдельные из них не просто предатели, но и экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, обратил внимание Президент Беларуси. "Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - заявил он.

"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, - сказал Александр Лукашенко. - Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит, по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки - важнейшая наша задача".