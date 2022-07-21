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Лукашенко рассказал, почему поддерживает Россию

Лукашенко рассказал, почему поддерживает Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse) заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную операцию в Украине, сообщает БелТА.

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"Я действительно поддерживаю Россию. И не только потому, что у нас союз с Россией. И не только потому, что мы юридически это обязаны делать: мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении, основой которой является белорусская армия. Это давно известно, это наша доктрина. Не только поэтому. А потому что мы видели причину этой войны. Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы", - убежден Александр Лукашенко.

"Вы, натовцы, американцы, хотели этой войны. И если бы Путин не начал эту операцию, вы бы ее начали, но уже организовавшись. Он просто вас немножко опередил. Такая позиция России и Беларуси", - заявил Президент.

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