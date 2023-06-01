Лукашенко разложил по полочкам ситуацию внутри и вокруг СНГ

Основные тенденции в сфере безопасности Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня обсудил с руководителями спецслужб СНГ.

Военно-политическая обстановка вокруг Содружества все больше обостряется. Как раз одной из мер реагирования, в том числе и на последствия недружественной политики стран Запада и США, является Совет руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. В нынешних условиях его роль существенна. Ситуация такова, что любая угроза для одного из государств автоматически касается всех стран Содружества. В этой связи необходимо действовать сообща и, конечно, самое главное - работа на упреждение.

Президент Беларуси подробно обсудил с руководителями спецслужб ситуацию в Украине, как она отражается на нас, какие угрозы несет. Немало было сказано и о планах Запада, о силовой смене власти в нашей Беларуси. Озвучены и конкретные суммы - сколько сегодня беглые запросили у своих западных спонсоров на подрывную деятельность в отношении Беларуси. Илона Красутская обо всем подробнее.

Свою работу у них не принято светить. О результатах мы, как правило, узнаем уже из новостей, когда предотвращен теракт, накрыта группа боевиков или ликвидирован крупный наркоканал. Сейчас все меняется чуть ли не каждую секунду. К традиционным угрозам добавляются новые, в том числе и в цифровом поле. Держит в тонусе и военно-политическая обстановка.





Поэтому координация совместных действий - неотъемлемая часть. Для этого в Минске и собрались руководители спецслужб СНГ.

Как бы кто ни заявлял о возможном выходе из Содружества, в СНГ по-прежнему остается 11 участников: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Да, в разные моменты времени отношения между странами переживали всякое. Но что касается работы спецслужб, здесь взаимопонимания всегда было куда больше.

Я не первый раз уже встречаюсь со специалистами, руководителями (и в рамках ОДКБ, и ЕАЭС, и так далее), всегда, естественно, накануне любого мероприятия думаешь о главном. Главное ведь состоит в том, что все члены СНГ очень серьезно воспринимают наш совет. И то, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг наших границ, нашего Содружества, и вы понимаете, что, может быть, политики и экономисты в странах СНГ могли порой расходиться во взглядах, но спецслужбы всегда находились в тесном контакте. Александр Лукашенко

"В этом направлении надо действовать и сейчас. После того как началась специальная военная операция в Украине и против Беларуси и России начали вводить масштабные санкции, в наших странах кое-кто заколебался, завертелся, зашатался и так далее. Это, наверное, естественно. Очень бурные события произошли мгновенно, поэтому некоторое время надо, чтобы оценить ситуацию. Но специальные службы были всегда в контакте. Они действуют спокойно, тихо, незаметно, как и положено специальным службам. Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится и меньше претензий предъявляет к вам, нашим союзникам. А мы с Россией оказались в эпицентре этих бурных событий", - сказал глава белорусского государства.

Экономический прессинг, уничтожение культуры, снос памятников, персональные санкции, ярлыки террористов. Даже если кто-то еще винит во всех бедах Украины Беларусь и Россию, время покажет, кто был в действительности прав, уверен Александр Лукашенко.





Я абсолютно согласен с Президентом России Владимиром Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде. Александр Лукашенко

Президент также обратился к примеру России, где с 2014 года многие "свядомыя", как называют таких в Беларуси, выли, кричали, стонали, требуя защитить русского человека в Донбассе.

"Ведь они подталкивали к этому прежде всего. И у нас тоже такие были. Ну, защитили. И где эти "свядомыя", умные, продвинутые оказались? Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался бежать, но, благо, у нас с Россией жесткие правила. Начинают осуждать руководство России - кто из Израиля, кто из Грузии. А чего вы осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции. Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало", - уверен Президент.

Сам Александр Лукашенко неоднократно предлагал мирный план для Украины. А знаменитые переговоры в Минске в 2015 году?! И пусть отдельные экс-политики интерпретируют их по-своему, но есть факт - тогда удалось спасти людские жизни. После начала СВО Беларусь предлагала свою помощь, свою площадку для урегулирования кризиса. Но, очевидно, мир и переговоры для кое-кого дело невыгодное.

У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие (президенты - прим. ред.) Янукович, Порошенко, ни нынешний Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить. Если бы это не началось чуть более года назад, это бы началось завтра, но в более худших условиях для России и Беларуси. Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности. Александр Лукашенко





"Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы, - отметил Президент. - Причем это намерение уже было подтверждено со стороны участников тогдашних переговоров по мирному урегулированию, в том числе бывшим Президентом Франции Франсуа Олландом. Они откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией".

Обращаясь к представителям органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Президент Беларуси сказал: "Нам надо просто успокоиться. Я вас просто прошу повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались. Это очень опасно".

Да, Украина вышла примерно из четверти соглашений в рамках СНГ. Но де-юре страна остается в составе Содружества. Молдова тоже в последнее время заявляет о том, что СНГ ей не нужен, как только Евросоюз попросит, будет первая в очереди на выход. Когда-то хлопнула дверью и Грузия. Что было дальше, все прекрасно знают.

Никому мы не нужны, кроме того постсоветского пространства, которое сегодня существует после распада Советского Союза. Фактически мы разговариваем на одном языке, у нас единая экономика, у нас единые рынки, производственная кооперация и так далее. Для того чтобы это создать, не хватит периода жизни ни нашей, ни наших детей. И зачем ломать? Зачем ломать этот общий рынок? Сближение стран на постсоветском пространстве приносит им значительный экономический эффект. Александр Лукашенко

По его словам, когда, например, Узбекистан стал активнее взаимодействовать с Содружеством, это принесло ему лишние 1,5 млрд долларов, а на сегодняшний момент и еще больше. "Значит, счастье здесь? Никто же вас не позвал на другие рынки. Зачем сегодня это разваливать?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, как в свое время пытался убедить лидеров Украины и Грузии не торопиться с выходом из СНГ: "Вернуться будет сложнее, а возвращаться придется. И экономика нас заставит. Вроде бы, для Европы и США Украина - это все, это родное. Все поставили на нее. Так вы ее поддерживайте. А они в элементарном... Как только Украина начала освобождать свои хранилища от зерна и повезла в Европу, все закрылись от нее. И бешеные прибалты, и бешеные поляки, и словаки даже. Все закрыли свои рынки для украинского зерна. Почему? Потому что цены начали падать на собственное. Фермеры возмутились. Так это только один элемент - зерно. А дальше что Украина продаст на западном рынке? Ничего. Война закончится, все равно придут к нам.





Неопределенная ситуация сложилась и в Молдове, обратил внимание Президент. Из-за недальновидных решений местных политиков экономика в стране начала угасать. "Что сделали лучше? Главное, вся основа и фундамент - это экономика и жизнь людей", - сказал белорусский лидер.

Помощь танками и другим оружием Украине, вынужденная экономия воды и электроэнергии, как следствие уличные протесты в Европе. А забастовки фермеров, которые напрямую говорят, что устроят сладкую жизнь во время гастролей Зеленского. Вот только несколько примеров, когда на Западе якобы помогают Украине, но напрочь забывают о собственных людях.

Запад все пытается поставить Беларусь и Россию на колени, но это лишь приводит к обратному эффекту. Там уже разворачивается революция: "Почему мы в Украину отдаем на убийство людей такие деньги, а сами начинаем жить все хуже и хуже?" И эта тенденция не просто начинается, а уже скоро пика своего достигнет. Сегодня уже Запад и американцы хотят какой-то паузы в Украине, чтобы прекратилась там стрельба и прочее. Для чего - чтобы выборы провести. Прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Пускай садятся за стол переговоров и надо договариваться, чтобы прекратить войну, а не искать какие-то лазейки, чтобы на какой-то период затихариться, а потом снова начать. Мы это уже много раз проходили. Нас на этом не купишь.



Нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас - России, Беларуси, центральноазиатских государств - будут потихоньку пытаться нас растащить. И по-хорошему, и по-плохому. Мы этого, мужики, не должны допустить. Это моя железная точка зрения. Я это нутром уже чую, все-таки не первый год работаю Президентом. Александр Лукашенко

Президент напомнил о событиях в Польше, которая свое старое вооружение сбросила в Украину, а теперь оснащает свою армию современной американской техникой. "Американцы определили Польшу главной опорой НАТО в Европе. Но, благо (не хочу этому радоваться, но и печалиться нечего), не только на наших границах с Польшей возникают проблемы - у них уже сильная стычка с Германией. По-моему, поляки, не имея на то оснований, начинают ворочаться, как слон в посудной лавке. Но это их проблема", - подчеркнул глава государства.

"Американцы не только в войне на Украине пытаются использовать Европейский союз (они уже их ободрали как липку), но и в противостоянии с Китаем. А товарооборот колоссальный между Китаем и Европейским союзом. И прагматики же, не дураки там все, понимают, что разрыв отношений Евросоюза с Китаем, к чему подталкивает Америка, приведет к еще более печальным экономическим последствиям в Европе", - пояснил Президент.

При этом коллективный Запад использует в качестве инструмента давления на нас международное право, а когда это выгодно - полностью его игнорирует, подчеркнул глава государства. "Но его, этого права, практически уже нет", - добавил он.

Одна из ключевых угроз в наших реалиях - информационно-психологические атаки. Вбросы и фейки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Заведомо ложная информация моментально распространяется в соцсетях и становится наживкой. И особенно для тех, кто не читает дальше заголовков. Цель ясна - подрыв авторитета государств и отдельных политиков. Впрочем, если бы только это.

Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию. Что, это в военном отношении что-то значит? Практически ничего. А вот под фейки это подставить - вроде, и проходит. И в России, и у нас, еще где-то начинают обсуждать: ах-ах-ах. Поэтому информационно-психологическая война - это основа, а под нее подводят все: и экономику, и научно-техническое сотрудничество, и интернет, и даже вооруженные провокации. Александр Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что фактическая информационная монополия Запада, в частности контроль над интернетом, основными социальными сетями и международными СМИ, этому лишь только способствует.

"Примечательно, что эту монополию, а также свое маниакальное стремление не допустить создания многополярного мира они прикрывают лозунгом борьбы за демократию. Ничего за этой "демократией" не стоит. Никакой там демократии нет. Слава богу, мы уже в этом убедились. Вы видели, как действуют в Америке и что они пытаются нам подсунуть. Под этим лозунгом западные элиты сделают все, чтобы сорвать любые наши интеграционные процессы и принудить наши государства к отказу от партнерских отношений, а также искусственно создать точки напряженности на пространстве Содружества Независимых Государств и вокруг него", - отметил Президент.

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о планах Запада по дестабилизации ситуации в СНГ. Стратегия вполне понятная - свои должны действовать против своих же.





Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран Содружества и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей. На западном направлении ускоренными темпами наращивается военное присутствие НАТО. В Польшу, прибалтийские страны и Румынию перебрасываются крупные воинские контингенты, тяжелая техника и боевая авиация. Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы против Беларуси. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдову, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии. Вблизи границы Союзного государства регулярно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб. Александр Бортников, директор ФСБ России

Эту так называемую стратегию в действии мы все видели. Украина, которая стала разменной монетой в геополитических играх. Впрочем, на примере ОДКБ мы показали, что в случае малейшей угрозы, способны защитить не только себя.

Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, - зря. Красноречивый тому пример - недавние события в Казахстане. Там и внутренний элемент, как всегда. Просто же на голом месте не бывает. Всегда бывает какой-то внутренний элемент. Есть силы, заинтересованные в дестабилизации, возврату к власти, еще чего-то. Но потом вокруг этого внутреннего элемента быстро иностранные спецслужбы создают целую кучу этих элементов, которые способствуют дестабилизации обстановки в наших республиках. Но пример Казахстана и в том, что мы тогда все сплотились. И, вроде, мы ничего не сделали, но только они увидели нашу решимость - отступили. Поэтому нам надо быть друг другу ближе. Александр Лукашенко

Нас никто не оставит в покое. Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси, по словам Александра Лукашенко. Если в предыдущие годы зарубежные кураторы выделяли беглым деньги за вбросы в СМИ, то теперь требуют куда более радикальных действий.





Что касается Беларуси, могу отметить, чтов Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом, недавние совместные операции с Россией, результатом которых стало изъятие взрывчатых веществ и, таким образом, предотвращение терактов в Беларуси. Этот факт говорит о том, что в покое нас не оставят. Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте. Некоторые погибают там из числа беглых белорусов. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Александр Лукашенко

Если в предыдущие годы западные кураторы финансировали беглую оппозицию за заявления в СМИ, то теперь требуют активных и решительных действий. То есть деньги в обмен на теракты, только под вооруженную борьбу, считает Президент. "Обратите на это внимание. Это касается всех наших государств. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим", - сказал Президент.

КГБ Беларуси получает информацию о реальных планах по совершению терактов в Беларуси от участников боевых групп. Они сформированы на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии и других государств. Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель озвучил и конкретные суммы, сколько сегодня беглые хотят за свои услуги по подрывной деятельности на территории нашей страны.





Мы как спецслужба владеем информацией о всех угрозах, которые существуют в отношении нашего государства. Планом выстраиваем систему противодействия. Все наши недоброжелатели, сконцентрированные за рубежом, опираются на составляющую тех беглых, которые находятся в Вильнюсе и Варшаве. Вопросы, которые ими сейчас решаются, и единственный путь, который они видят, - добиться своей цели. Понятное дело, не без поддержки западных спонсоров. Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно они запросили только на ближайшее время 230-250 млн на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь. Иван Тертель