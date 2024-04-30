Лукашенко размышляет над строительством в Беларуси второй АЭС. Где ее могут разместить?

Сельское хозяйство, торговля и культура: вопросы жизни на юго-востоке страны сегодня в центре внимания Президента. Это традиционная ежегодная чернобыльская поездка: внимания таким землям уделяется много.





По прилете Президент первым делом поинтересовался, как выполнена программа по развитию юго-восточного региона области. Губернатор доложил, что она в целом сработала. Подробную оценку дадут в конце лета: в графике теперь соответствующее совещание. Далее - вопросы по деталям. Надо убрать островки хмызняка, а порой есть уже и леса на полях. Тут должны подключить сельхозорганизации, заинтересовав их в работе. Старые здания ферм и другие постройки также в плане наведения порядка на земле.

Президент о необходимости наведения порядка на земле

Александр Лукашенко напомнил, что в стране сейчас активно занимаются мелиорацией. Президент подчеркнул, что и сами хозяйства должны подключаться к культуртехническим работам, но их надо заинтересовать в этой работе, а затраты компенсировать. "Подумайте, как это сделать", - поручил глава государства.





Он также обратил внимание на необходимость наведения порядка на земле. Президент еще раньше поручал решить проблему со старыми, не используемыми ныне зданиями бывших ферм. Эти объекты, как подчеркивал Александр Лукашенко, не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли необходимо использовать под нужды сельского хозяйства.

Во время нынешней поездки Президент снова вернулся к этому вопросу, поручив убрать заброшенные здания ферм и другие подобные постройки, а земли распахать. "Надо подключить МЧС и военных, - потребовал Александр Лукашенко. - У нас очень много бесхозяйственности на земле. Значит, надо мобилизовываться".

Что касается посевных работ, то по отдельным культурам есть отставание. Поручение Президента: к 9 мая посеять все, в том числе кукурузу, с полным соблюдением технологий: структура посевов определяется, исходя из конкретных условий на местах.

"По-военному. День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно, - потребовал глава государства повысить темпы работ. - Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться".

Вопросы сохранности и эффективного использования техники

Такой же внимательный подход должен быть к технике. Александр Лукашенко сегодня осмотрел ее образцы. Сеялки, тракторы, культиваторы, новые и усовершенствованные. Работают они хорошо, но нужно больше ответственности людей, тогда будет и сохранность. Здесь контроль за профильным министром и руководителями регионов. Отдельно остановились на технике для сбора камней на полях.





Глава государства заметил, что после его поручений по сбору камней "наши беглые мерзавцы озаботились", что к этой работе привлекают людей, в том числе школьников, студентов, военных, в то время как в других странах для этого используется специальная техника.

В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что не только сейчас, но и во времена его работы в аграрном секторе такая техника была в наличии.

Президент также поручил работать над удешевлением стоимости производства.



Александр Лукашенко обратил внимание и на вопрос обеспечения сохранности техники: "У нас очень хорошая техника, но у нас нет пока ответственности людей за технику".



Это в первую очередь задача профильного министра и руководителей регионов - выстроить данную работу на должном уровне.



Также в Костюковичах Президенту продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза, глава государства побывал в новом местном центре культуры и пообщался с местными жителями о том, что государству удалось спасти страну, восстановив регионы, пострадавшие после аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь спокойно живут люди, а рождаемость выше, чем в среднем по стране. Общество в Беларуси уже переболело постчернобыльским синдромом и смотрит в будущее.

Президент о возможности строительства еще одной АЭС

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси поступили мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы. "Что касается Запада - мерзавцы полные. И наши беглые - сволочи и мерзавцы", - отметил он.

Президент напомнил, что оппоненты в свое время предлагали закрыть тогда еще строящуюся БелАЭС. Он же, в свою очередь, призывал не торопиться и посмотреть, что делают сами западные страны.





"Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах. Литва, потеряв Игналину… Нормальная была станция, могла работать. До ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву. Сегодня покупают по бешеным ценам", - заметил белорусский лидер.



Негативные последствия, в том числе по цене на энергоносители, получили и в других странах ЕС, которые приняли решение закрыть свои АЭС, переориентируясь на энергию ветра и иные возобновляемые источники.



Глава государства напомнил, что строительство БелАЭС дало возможность расширить использование электроэнергии. В том числе для нужд транспорта, отопления жилья.



По словам Александра Лукашенко, сейчас им постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции, но над этим вопросом еще думают, решение пока не принято.



"Вторая площадка (ранее как альтернатива Островецкой, где построена БелАЭС, была определена Краснополянская площадка) находится восточнее Могилева. Я сегодня думаю: если будем строить вторую АЭС, мы где эти реакторы разместим?" - поделился Президент.

Президент в Костюковичах пообщался с местными жителями