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Лукашенко: Реализация совместных проектов позволит создать прочный фундамент для установления кооперационных связей между Беларусью и Чадом
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Чад Махамата Идриса Деби Итно и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службубелорусского лидера.
"Освобождение от колониализма и провозглашение независимости в 1960 году стали началом нового этапа в истории Чада, открыли путь к самостоятельному развитию во всех отраслях. Минск поддерживает внешнеполитические подходы Нджамены, которые основываются на принципах мирного сосуществования, уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств",
- говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что налаживание плодотворного двустороннего сотрудничества отвечает интересам граждан обеих стран.
"Мы готовы поделиться с чадскими партнерами своими наработками в сферах промышленности, сельского хозяйства, охраны здоровья, образования. Реализация совместных пилотных проектов позволит создать прочный фундамент для установления кооперационных связей между Беларусью и Чадом, поспособствует формированию договорной базы",
- подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал Махамату Идрису Деби Итно крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному чадскому народу - мира и процветания.
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