Лукашенко: Реализация совместных проектов позволит создать прочный фундамент для установления кооперационных связей между Беларусью и Чадом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Чад Махамата Идриса Деби Итно и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службубелорусского лидера.

"Освобождение от колониализма и провозглашение независимости в 1960 году стали началом нового этапа в истории Чада, открыли путь к самостоятельному развитию во всех отраслях. Минск поддерживает внешнеполитические подходы Нджамены, которые основываются на принципах мирного сосуществования, уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств",

- говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что налаживание плодотворного двустороннего сотрудничества отвечает интересам граждан обеих стран.

"Мы готовы поделиться с чадскими партнерами своими наработками в сферах промышленности, сельского хозяйства, охраны здоровья, образования. Реализация совместных пилотных проектов позволит создать прочный фундамент для установления кооперационных связей между Беларусью и Чадом, поспособствует формированию договорной базы",

- подчеркнул Президент.