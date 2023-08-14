Лукашенко - Рогозину: Готов использовать весь потенциал Беларуси для реализации общих идей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским политиком и государственным деятелем Дмитрием Рогозиным заявил о готовности использовать весь потенциал Беларуси для реализации совместных идей, сообщает БЕЛТА.

"Рад встретиться сегодня и обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время. И зная вас как человека деятельного, не могущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире, откровенно говоря, готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем, и притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать. У вас много идей. Знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси, научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Беларуси и России", - сказал глава государства.

В свою очередь Дмитрий Рогозин обратил внимание, что его командировка в Беларусь будет недолгой, но продуктивной. Он поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи. "Я здесь в Минске нахожусь в короткой рабочей поездке. Будут встречи сегодня с представителями промышленности Республики Беларусь, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли наши добрые отношения. Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра. И вам сегодня об этом расскажу. Думаю, что это интересные вещи", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко в начале встречи заметил, что в последнее время Дмитрий Рогозин "полностью исчез с радаров, только в СМИ скупые заметки и сообщения".

"Как работал, так и работаю. В другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей и учета тех колоссальных перемен, которые происходят в мире технологий. Сегодня вам об этом доложу", - сказал Дмитрий Рогозин, который ранее на протяжении нескольких лет руководил госкорпорацией "Роскосмос", а прежде занимал ряд других ответственных постов, включая работу в правительстве Российской Федерации, военно-промышленную и дипломатическую сферы.