Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров

Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилв интервьютелеканалу "Россия 1", пишет БЕЛТА.

Во время интервью Александр Лукашенко рассказал, как организовывались переговоры между двумя странами. По словам главы государства, немалую роль в этом сыграл его младший сын Николай, который помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После долгой беседы Президент Украины в конце концов согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси. Впоследствии они были перенесены в Стамбул, на этом настаивал Запад.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", - отметил Александр Лукашенко.



Глава государства сказал, что Николай сейчас учится в Пекинском университете, но до сих пор подталкивает к организации переговоров. "Говорю, я понимаю, но ты еще не все понимаешь", - добавил Президент.

В то же время он обратил внимание, что Западу в этом процессе верить нельзя. Даже Минские соглашения для них оказались всего лишь паузой, чтобы за прошедшие годы успеть нарастить военную мощь в Украине.

"Здесь только может быть одно. Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, никакого движения: ни танков, ни военных. Как только переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить. Обманут", - убежден Александр Лукашенко.



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