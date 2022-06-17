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Лукашенко: Россия привержена переговорному процессу
Россия привержена переговорному процессу в отношении урегулирования в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, сообщает БелТА.
"Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу", - сказал глава государства.
"Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина, что-то от этого получить", - обратил внимание белорусский лидер.
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