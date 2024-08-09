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Лукашенко с рабочей поездкой в Шклове: какие вопросы на рассмотрении у главы государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район рассмотрит вопросы эффективного развития сельскохозяйственного производства Шкловского и Оршанского районов. Этой теме посвящено совещание в Шклове, сообщает БЕЛТА.
В числе участников совещания руководители Администрации Президента, КГК, Управления делами Президента, курирующий АПК вице-премьер, председатели Витебского и Могилевского облисполкомов, руководитель НАН Беларуси, министр сельского хозяйства и продовольствия, помощники Президента в этих двух регионах. На совещание также приглашены представители местной вертикали власти, руководители сельскохозяйственных предприятий Шкловского и Оршанского районов.
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