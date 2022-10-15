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Лукашенко считает возможным в течение недели договориться по конфликту в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным в течение недели договориться по конфликту в Украине. Об этом он заявил в Астане в интервью американской телекомпании NBC, сообщает БелТА.
"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - сказал глава государства.
Александру Лукашенко также был задан вопрос относительно сообщений украинской стороны о массовых захоронениях и пытках.
"Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. И в результате этой войны, в ходе этой войны всякое возможно, в том числе то, о чем вы сказали", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что в первую очередь надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения, а не разговаривать о том, как плохо. "Мы знаем, что плохо. Война - это всегда плохо, - заметил он. - Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула".
Глава государства напомнил, что процесс переговоров был начат, но затем остановился. "Зеленскому (главе Украины. - Прим. БелТА) запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - призвал белорусский лидер.
Фото:БелТА
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