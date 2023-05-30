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Лукашенко: Сегодня украинская граница стала вровень с бешеной польской, литовской и латвийской
Сегодня украинская граница стала вровень с бешеной польской, литовской и латвийской. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 маяпри назначенииначальника Гродненской пограничной группы Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко признался, что в кандидатуре Константина Молостова его подкупило то, что он был обычным пограничником и начальником пограничной заставы. "Восемь лет, да?" - уточнил Президент.
"Восемь лет в целом на заставе. Пять лет - начальником заставы", - ответил Константин Молостов.
"Начальник пограничной заставы - это человек, который знает все. А дальше уже от вашего желания. Но спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина - там, где мы, пограничники, практически вообще службу не несли. Так, влегкую, понимая, что это наши родные люди. Сейчас Украина видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными - польской, литовской и латвийской. Что быть, в общем-то, не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент потребовал выработать новые подходы к развитию пограничных войск. Но не отстраивать новую систему, а совершенствовать существующую. "Надо обратить особое внимание на маневренные группы - они должны быть в каждом отряде. Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или пограничных групп сможете в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, нападения на страну", - поставил задачу глава государства.
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