Лукашенко: Сегодня украинская граница стала вровень с бешеной польской, литовской и латвийской

Сегодня украинская граница стала вровень с бешеной польской, литовской и латвийской. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 маяпри назначенииначальника Гродненской пограничной группы Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко признался, что в кандидатуре Константина Молостова его подкупило то, что он был обычным пограничником и начальником пограничной заставы. "Восемь лет, да?" - уточнил Президент.

"Восемь лет в целом на заставе. Пять лет - начальником заставы", - ответил Константин Молостов.

"Начальник пограничной заставы - это человек, который знает все. А дальше уже от вашего желания. Но спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина - там, где мы, пограничники, практически вообще службу не несли. Так, влегкую, понимая, что это наши родные люди. Сейчас Украина видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными - польской, литовской и латвийской. Что быть, в общем-то, не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.