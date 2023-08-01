Лукашенко: Сейчас самая большая проблема для нас не экономическая, а демографическая

"База у нас хорошая. Есть на чем основывать наши будущие успехи. Народ мы накормим. Будем сыты, обуты и одеты. И детки наши будут нормально ходить в школу, что сейчас очень актуально. Не думаю, что у вас проблемы в этом, но надо смотреть, чтобы дети получали все то, что хочет предоставить государство, - отметил Александр Лукашенко. - Самая большая проблема для нас сейчас уже не экономическая (хотя все от экономики), а демографическая. Нам надо больше, больше, больше населения".