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Лукашенко: Сейчас самая большая проблема для нас не экономическая, а демографическая

Лукашенко: Сейчас самая большая проблема для нас не экономическая, а демографическая

Самая большая сейчас проблема для Беларуси не экономика, а демография. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе, пишет БЕЛТА.

"База у нас хорошая. Есть на чем основывать наши будущие успехи. Народ мы накормим. Будем сыты, обуты и одеты. И детки наши будут нормально ходить в школу, что сейчас очень актуально. Не думаю, что у вас проблемы в этом, но надо смотреть, чтобы дети получали все то, что хочет предоставить государство, - отметил Александр Лукашенко. - Самая большая проблема для нас сейчас уже не экономическая (хотя все от экономики), а демографическая. Нам надо больше, больше, больше населения".

Президент подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. При этом, заметил Александр Лукашенко, в других странах нет такого социального пакета, как в Беларуси. "Честно говоря, я иногда, когда начинаю анализировать, думаю, мы просто можем не выдержать в какой-то год такой поддержки. Но самое главное, чтобы люди понимали, что это и их дети", - сказал глава государства.

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