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Лукашенко: Сформированный за годы независимости базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее
Дорогие соотечественники!
Сегодня наша страна отмечает День Независимости Республики Беларусь (День Республики).
Этот праздник - дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность.
Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину.
Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости!
Александр Лукашенко
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