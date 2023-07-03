Лукашенко: Сформированный за годы независимости базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее

Дорогие соотечественники!

Сегодня наша страна отмечает День Независимости Республики Беларусь (День Республики).

Этот праздник - дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность.

Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину.

Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости!