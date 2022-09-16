Лукашенко: ШОС может стать глобальной организацией и решать проблемы мироустройства

ШОС может стать глобальной организацией и решать проблемы мироустройства в современных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишетБелТА.



Глава государства отметил, что уже не один год в политике и очень внимательно наблюдал, как ШОС после своего образования боролась за региональное лидерство. "Сейчас, и момент такой, и работа нашей Организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился. Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации - Шанхайской организации сотрудничества", - заявил белорусский лидер.



"И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно - их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить", - резюмировал Александр Лукашенко.