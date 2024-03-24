3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко: Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службубелорусского лидера.
"Сегодня Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни населения. В этом стремлении Вы можете всегда рассчитывать на Республику Беларусь. Убежден, что потенциал двустороннего сотрудничества еще далеко не исчерпан и вместе мы сможем вывести белорусско-ланкийское взаимодействие на новый уровень",
- говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь обладает компетенциями в таких отраслях, как машиностроение, металло- и деревообработка, электроэнергетика, нефтехимия, фармацевтика, и готова оказывать содействие Шри-Ланке в укреплении продовольственной безопасности, осуществлять поставки сельскохозяйственной техники, делиться технологиями.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов