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Лукашенко: Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ

Лукашенко: Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службубелорусского лидера.

"Сегодня Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни населения. В этом стремлении Вы можете всегда рассчитывать на Республику Беларусь. Убежден, что потенциал двустороннего сотрудничества еще далеко не исчерпан и вместе мы сможем вывести белорусско-ланкийское взаимодействие на новый уровень",

- говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь обладает компетенциями в таких отраслях, как машиностроение, металло- и деревообработка, электроэнергетика, нефтехимия, фармацевтика, и готова оказывать содействие Шри-Ланке в укреплении продовольственной безопасности, осуществлять поставки сельскохозяйственной техники, делиться технологиями.

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