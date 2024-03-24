Лукашенко: Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ

"Сегодня Шри-Ланка является хорошим примером реализации экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни населения. В этом стремлении Вы можете всегда рассчитывать на Республику Беларусь. Убежден, что потенциал двустороннего сотрудничества еще далеко не исчерпан и вместе мы сможем вывести белорусско-ланкийское взаимодействие на новый уровень",