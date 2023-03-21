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Лукашенко - силовикам: Необходимо быть готовыми к любым событиям
Вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть на особом контроле, необходимо быть готовыми к любым событиям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам деятельности органов силового блока, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что высочайший уровень внешних угроз для Республики Беларусь вынуждает обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние. "Тем более что это - звенья одной цепи", - сказал Александр Лукашенко.
"Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле", - подчеркнул Президент.
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