Лукашенко: Сквозь трещины однополярного мира пробиваются очертания нового справедливого глобального порядка

Глава государства Александр Лукашенко направил обращение участникам X Международной научно-практической конференции "Белорусская политология: многообразие в единстве", приуроченной к 30-летию института президентства Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За два десятка лет конференция заслуженно стала одной из авторитетных площадок для обсуждения проблем политической теории и практики, сыграв важную роль в становлении белорусской политологической школы. Нынешний форум проходит в непростое время, когда наблюдается трансформация всей системы международных отношений. Сквозь трещины однополярной модели мироустройства пробиваются очертания нового справедливого глобального порядка. На данном пути суверенным государствам предстоит преодолевать возникающие вызовы и угрозы", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это ставит перед научным сообществом задачу глубокого и объективного осмысления сути происходящих процессов, поиска оптимальных моделей политического устройства, решений, направленных на нивелирование воздействия негативных тенденций и формирование образа будущего.

"Ваш форум призван найти ответы на сложнейшие вопросы современности, дать адекватную оценку реалиям мирового развития. Неслучайно здесь собрались ведущие отечественные ученые-политологи, а также представители ближнего и дальнего зарубежья", - отметил Глава государства.