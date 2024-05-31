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Лукашенко: Сквозь трещины однополярного мира пробиваются очертания нового справедливого глобального порядка
Глава государства Александр Лукашенко направил обращение участникам X Международной научно-практической конференции "Белорусская политология: многообразие в единстве", приуроченной к 30-летию института президентства Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За два десятка лет конференция заслуженно стала одной из авторитетных площадок для обсуждения проблем политической теории и практики, сыграв важную роль в становлении белорусской политологической школы. Нынешний форум проходит в непростое время, когда наблюдается трансформация всей системы международных отношений. Сквозь трещины однополярной модели мироустройства пробиваются очертания нового справедливого глобального порядка. На данном пути суверенным государствам предстоит преодолевать возникающие вызовы и угрозы", - говорится в обращении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что это ставит перед научным сообществом задачу глубокого и объективного осмысления сути происходящих процессов, поиска оптимальных моделей политического устройства, решений, направленных на нивелирование воздействия негативных тенденций и формирование образа будущего.
"Ваш форум призван найти ответы на сложнейшие вопросы современности, дать адекватную оценку реалиям мирового развития. Неслучайно здесь собрались ведущие отечественные ученые-политологи, а также представители ближнего и дальнего зарубежья", - отметил Глава государства.
Президент пожелал участникам плодотворной работы, конструктивных дискуссий и новых открытий на благо родной Беларуси.
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