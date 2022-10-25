Лукашенко: Служба безопасности Президента стала надежным щитом для белорусского народа и государства

Глава государства Александр Лукашенко поздравил сотрудников, офицеров, служащих и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с днем образования ведомства, пишет БелТА.



"Более четверти века вы всегда на боевом посту, выполняя на высочайшем профессиональном уровне важнейшие задачи, которые стоят перед органами государственной охраны. Отрадно, что в непростые для страны времена военнослужащие Службы безопасности проявили решительность и мужество, в сложнейших условиях стали надежным щитом от посягательств на интересы белорусского народа и государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что, верные воинскому долгу, офицерской чести и присяге, сотрудники Службы безопасности Президента заслуженно пользуются в обществе огромным авторитетом и уважением.



"Убежден, каждый из вас и впредь будет оставаться образцом патриотизма и преданности родной Беларуси. Благодарю за безупречную службу, порядочность, компетентность, надежность", - говорится в поздравлении.