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Лукашенко: Служба безопасности Президента стала надежным щитом для белорусского народа и государства
Глава государства Александр Лукашенко поздравил сотрудников, офицеров, служащих и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с днем образования ведомства, пишет БелТА.
"Более четверти века вы всегда на боевом посту, выполняя на высочайшем профессиональном уровне важнейшие задачи, которые стоят перед органами государственной охраны. Отрадно, что в непростые для страны времена военнослужащие Службы безопасности проявили решительность и мужество, в сложнейших условиях стали надежным щитом от посягательств на интересы белорусского народа и государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, верные воинскому долгу, офицерской чести и присяге, сотрудники Службы безопасности Президента заслуженно пользуются в обществе огромным авторитетом и уважением.
"Убежден, каждый из вас и впредь будет оставаться образцом патриотизма и преданности родной Беларуси. Благодарю за безупречную службу, порядочность, компетентность, надежность", - говорится в поздравлении.
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