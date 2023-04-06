Лукашенко снова напомнил о необходимости иметь серьезный союзный медиахолдинг

"Медиаресурсы - также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Надо создавать этот медиахолдинг", - сказал Президент.

"Да, это, может, в какой-то степени будет не дешево. Но если мы хотим, чтобы повестка звучала (есть о чем говорить), надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились. Но это не сразу делается. Тем более что нужны определенные средства", - добавил белорусский лидер.