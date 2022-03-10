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Лукашенко собирает совещание с руководством Минобороны

Лукашенко собирает совещание с руководством Минобороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 10 марта совещание с руководством Министерства обороны, сообщает БелТА.

Как уточнил Telegram-канал "Пул Первого", в мероприятии нет "никакой чрезвычайщины". На повестке плановый контроль обеспечения национальной безопасности.

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