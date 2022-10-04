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Александр Лукашенко собрал совещание по военной безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по вопросам военной безопасности. Его цель, отметил глава государства, проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования, пишет БелТА.
Среди участников совещания премьер-министр, глава Администрации Президента, руководство военного, силового и правоохранительного блока, командующие войсками.
"Как и договаривались ранее, в плановом порядке мы сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать динамично развивающуюся военно-политическую обстановку и, естественно, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию. Прежде всего хочу сказать о том, что чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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