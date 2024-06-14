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Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для решения безотлагательных и принципиальных вопросов экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня собрал совещание с руководством Совета Министров, чтобы обсудить ряд важных и принципиальных вопросов экономики, требующих безотлагательного решения, сообщает БЕЛТА.
Первый вопрос повестки дня касался эффективной работы пеллетных производств. Глава государства отметил, что в стране созданы значительные мощности по производству пеллет, что дало возможность вовлечь в производство низкосортную древесину и отходы деревообработки. "Мы можем производить миллион тонн пеллет в год", - обратил внимание Президент.
В эту сферу вложены немалые инвестиции - как государственные, так и частные. Однако, как заметил Александр Лукашенко, пеллетные производства в силу известных внешних обстоятельств работают сейчас ни шатко ни валко, растут запасы низкосортной деловой древесины. "При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали", - констатировал глава государства.
Президент обратил внимание: "Раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток. А возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно".
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