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Лукашенко собрал заседание Совбеза по вопросам обеспечения национальной безопасности Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заседание Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.
Для рассмотрения на мероприятии вынесен ряд вопросов, направленных на обеспечение национальной безопасности Беларуси.
"Напряженная обстановка в мире и непосредственно у наших границ, санкционное давление не дают нам возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне, - сказал Александр Лукашенко. - Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах, да и другие действия".
"Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может", - добавил Александр Лукашенко.
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