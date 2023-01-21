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Лукашенко: Сотрудничество Беларуси с Узбекистаном находится на подъеме, товарооборот рекордно растет
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, пишет БелТА.
Глава государства отметил, что диалог Беларуси и Узбекистана стремительно развивается на принципах взаимного доверия, уважения, поддержки и союзничества. "В настоящее время белорусско-узбекское сотрудничество находится на подъеме: рекордно растет двусторонний товарооборот, активно укрепляются связи в различных сферах, - говорится в поздравлении. - Убежден, что конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента продолжит крепнуть, обогащаясь новыми масштабными совместными проектами на благо народов Беларуси и Узбекистана".
Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиёеву отменного здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а жителям Узбекистана - мира, добра и благополучия.
В поздравительном послании Президента Узбекистана, поступившем в адрес Президента Беларуси, говорится, что благодаря совместным усилиям в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень и наполнилось конкретным практическим содержанием. "Сегодня наше конструктивное взаимодействие, основанное на принципах открытости и учета интересов друг друга, охватывает широкий спектр направлений. Устойчиво растут объемы взаимной торговли, успешно реализуются важные проекты в сферах промышленной кооперации и сельского хозяйства, углубляются многоплановые связи между регионами, расширяются образовательный и культурно-гуманитарный обмены", - говорится в поздравлении.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан твердо намерен продолжить курс на дальнейшее укрепление партнерства с Беларусью в интересах обеих стран и народов. Он пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу - мира и процветания.
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