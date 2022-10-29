Лукашенко: Сотрудники Департамента охраны МВД пользуются доверием и вносят достойный вклад в обеспечение стабильности и спокойствия

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам Департамента охраны МВД с 70-летием со дня образования этой структуры, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Все эти годы сотрудники ведомства, находясь на передовых рубежах борьбы с преступностью и посягательствами на частную собственность и государственное имущество, в любых условиях успешно, эффективно и грамотно решают задачи по охране общественного порядка и защите граждан. Заслуженно пользуются доверием людей и вносят свой достойный вклад в обеспечение стабильности и спокойствия в нашем обществе", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сотрудники Департамента охраны МВД, демонстрируя примеры доблести, мужества и истинного патриотизма, стремятся идти в ногу со временем, активно используя в своей деятельности новейшие технологии и постоянно совершенствуя профессиональные навыки. "Убежден, что так будет и впредь", - подчеркнул белорусский лидер.