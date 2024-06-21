Лукашенко совершает рабочую поездку в Дзержинский район - что в центре внимания главы государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершает рабочую поездку в Дзержинский район, сообщает БЕЛТА.



В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика.



Александр Лукашенко ознакомится с выполнением поручения по строительству современных молочнотоварных комплексов в Минской области и посетит один из них, расположенный в Дзержинском районе.



Затем главу государства ждут в самом Дзержинске на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Алiмп" ГУ "Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района".

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Алiмп" в Дзержинске входит в структуру детско-юношеской спортивной школы района. Его начали строить в апреле 2022 года, на работы и оснащение комплекса выделили Br24,3 млн.

