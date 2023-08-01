ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко совершит рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области

Лукашенко совершит рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области,сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит ОАО "Беловежский", где ему доложат о ходе полевых работ как в регионе, так и стране в целом. Речь также пойдет о социально-экономическом развитии области и района.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с возделыванием различных сельскохозяйственных культур, развитием молочного скотоводства и строительством молочно-товарных комплексов.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все