Лукашенко: Совет безопасности прошел путь, ставший неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов Совета безопасности Беларуси, а также сотрудников и ветеранов Государственного секретариата Совбеза с 30-летием со дня образования этой структуры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Сформированный 5 августа 1994 года Совет безопасности прошел путь, ставший неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси. Учредив этот конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган в сфере обеспечения национальной безопасности, мы подняли статус и значимость всех силовых ведомств на новый уровень",

- говорится в поздравлении.

Созданный в стране механизм защиты от внешних и внутренних угроз в периоды эскалации региональных противоречий и глобальной нестабильности не раз демонстрировал свою эффективность, подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков основания Государственного секретариата Совета безопасности, выстраивая межведомственную координацию деятельности государственных органов в целях защиты Беларуси.

"Вы образец преданного служения Отечеству, пример истинного патриотизма",

- констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность в высоком профессионализме и надежности всех, кто в острый момент противостояния новым гибридным угрозам оберегает мир на родной земле, завещанный современникам поколением победителей.

"Совет безопасности Республики Беларусь с опорой на Государственный секретариат будет и впредь добросовестно решать поставленные перед ним задачи для обеспечения национальной безопасности,