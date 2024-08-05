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Лукашенко: Совет безопасности прошел путь, ставший неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов Совета безопасности Беларуси, а также сотрудников и ветеранов Государственного секретариата Совбеза с 30-летием со дня образования этой структуры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Сформированный 5 августа 1994 года Совет безопасности прошел путь, ставший неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси. Учредив этот конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган в сфере обеспечения национальной безопасности, мы подняли статус и значимость всех силовых ведомств на новый уровень",
- говорится в поздравлении.
Созданный в стране механизм защиты от внешних и внутренних угроз в периоды эскалации региональных противоречий и глобальной нестабильности не раз демонстрировал свою эффективность, подчеркнул глава государства.
Президент поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков основания Государственного секретариата Совета безопасности, выстраивая межведомственную координацию деятельности государственных органов в целях защиты Беларуси.
"Вы образец преданного служения Отечеству, пример истинного патриотизма",
- констатировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко выразил уверенность в высоком профессионализме и надежности всех, кто в острый момент противостояния новым гибридным угрозам оберегает мир на родной земле, завещанный современникам поколением победителей.
"Совет безопасности Республики Беларусь с опорой на Государственный секретариат будет и впредь добросовестно решать поставленные перед ним задачи для обеспечения национальной безопасности,
- подчеркнул Президент. - Время выбрало нас, и мы сделаем все, чтобы небо над Беларусью оставалось чистым".
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