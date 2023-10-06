Лукашенко: США упрекают руководство Украины в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает прекращения поддержки Украины со стороны США. Об этом глава государства заявил журналистам во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Соединенные Штаты упрекают руководство Украины в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы. Так, на минувшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине.

"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - сказал Президент. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".

Глава государства считает, что украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте.

"Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США. "Здесь надо какая-то победа. Надо американцам надо что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского", - добавил глава государства.