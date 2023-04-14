Лукашенко - судьям: Мы с вами спасли страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил значимую роль судебного корпуса в сохранении страны во время событий 2020 года. Соответствующее заявление глава государства сделал во время торжественной церемонии награждения судей Верховного Суда государственными наградами, пишет БЕЛТА.



Президент обратил внимание на крылатые слова, высказанные одной из участниц мероприятия: "Не дай бог нам увековечить свои ошибки".



"Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, и то, что делаете для страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну".

Особую роль, по словам Президента, в сохранении страны сыграли судьи. "В моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это", - сказал белорусский лидер.

"Знайте, что вы сделали великое дело, - подчеркнул глава государства. - Если уже после этого ничего не сделаете (у вас еще большой путь впереди), но если бы даже ничего вы не сделали, вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это. Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям. Благодарю вас".

