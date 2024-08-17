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Лукашенко: Суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индонезия Джоко Видодо и всех индонезийцев с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщаете БЕЛТА со ссылкойнапресс-службу белорусского лидера.
"Суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами. Ваша страна по многим показателям занимает одну из лидерских позиций не только в регионе, но и в мире", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что двусторонние отношения предопределяются доверием и взаимным уважением.
Президент подтвердил стремление Минска к расширению сотрудничества с Джакартой в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации и сельского хозяйства, образования и науки.
Александр Лукашенко пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья и новых свершений, а народу Индонезии - мира и дальнейшего прогресса в достижении поставленных целей национального развития.
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