Лукашенко: Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси с 30-летием установления дипломатических отношений, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на протяжении трех десятилетий народы двух стран развивают взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов доверия и дружбы. "За это время много сделано для лучшего понимания наших возможностей, углубления межгосударственных связей по широкому спектру направлений. Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности, - подчеркнул белорусский лидер. - Современная ситуация требует от нас скоординированных и планомерных усилий для сохранения своих экономических позиций и поддержки условий для устойчивого развития". Именно эти темы были главными во время переговоров в рамках официального визита Президента Беларуси в Иран.

Александр Лукашенко адресовал Эбрахиму Раиси слова благодарности за внимание к белорусско-иранскому взаимодействию, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а иранскому народу - мирного неба и плодотворной работы на пользу своей Родины.

В свою очередь Президент Ирана в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что за 30 лет с момента установления дипотношений были созданы правовые основы сотрудничества и обеспечена необходимая база для развития отношений в будущем. "Наши страны также активно сотрудничают в международных организациях и прилагают большие усилия для обеспечения мультилатерализма, верховенства права, справедливости и противодействия унилатерализму и противоправным действиям", - говорится в поздравлении. Президент Ирана выразил надежду, что накопленный за последние 30 лет опыт сотрудничества и использование имеющихся возможностей будут способствовать еще большему развитию двусторонних отношений, а народы двух стран смогут воспользоваться достигнутыми результатами.