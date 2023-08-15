Лукашенко: Точек роста для совместного развития Беларуси и Томской области России предостаточно

В 2022 году начались поставки аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорацией. "Этот продукт жизненно необходим в животноводстве, и с учетом различного рода давления на нас и санкций Запада очень важно, что и здесь мы уходим от внешней зависимости, - заметил Президент. - Как мне докладывают, для Томска и области также актуальным является вопрос модернизации городского электрического транспорта. Знаю, что у вас широко эксплуатируются белорусские троллейбусы. Мы готовы обеспечить всей линейкой требуемой техники, в том числе трамваями, автобусами и электробусами".