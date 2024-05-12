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Лукашенко: Традиция чествования важнейших символов суверенной Беларуси стала поистине всенародной
Традиция чествования важнейших символов суверенной Беларуси стала поистине всенародной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Минске на торжественной церемонии чествования государственных символов в День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, пишет БЕЛТА.
"На благодатной почве любви к Родине эта традиция проросла в наши сердца, став поистине всенародной", - подчеркнул белорусский лидер.
В этот день по всей стране тысячи юношей и девушек приносят клятву верности государственным символам. "Это знак глубокого уважения к прошлому - духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее, которое обеспечено старшим поколением современников, - сказал Александр Лукашенко. - Но самое главное - это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны".
Обращаясь к представителям молодежи, Президент отметил, что они, опираясь на все свершения, как на крепкие плечи предшественников, принимают эстафету в деле сохранения и укрепления белорусской государственности, обязуются свято беречь символы независимой страны.
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