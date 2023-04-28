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"Рай для ученых, интересно и туристам" - Лукашенко требует развивать Полесский заповедник

"Рай для ученых, интересно и туристам" - Лукашенко требует развивать Полесский заповедник

Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниис активом области, сообщает БЕЛТА.

Во время совещания Президент также напомнил о необходимости развития Полесского радиационно-экологического заповедника и Припятского парка. С этого года заповедник перешел от Министерства по чрезвычайным ситуациям под управление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Рай для ученых. И туристам тоже такое интересно", - обратил внимание Президент.

Фото из открытых интернет-источников

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