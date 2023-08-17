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Цели СВО уже выполнены, под дудку американцев будущая Украина плясать не будет - Лукашенко
Цели российской специальной военной операции уже выполнены и под дудку американцев будущая Украина плясать не будет. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.
В адрес главы государства прозвучал вопрос, говорил ли ему Президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать, что цели СВО для России выполнены.
"Вы знаете, мы в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Толковые люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения", - сказал Президент.
"Я уверен. И под дудку плясать американцев будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс. Это большой урок не только для Украины - то, что происходит, - но и для России в том числе. И для нас, для всего мира. Это большой урок. И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в том числе", - подчеркнул белорусский лидер.
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