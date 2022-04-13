Лукашенко: У Беларуси и России еще будут учиться, как преодолевать санкции

У Беларуси и России еще будут учиться, как преодолевать санкции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во Владивостоке на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает БелТА.



Александр Лукашенко заметил, что порой звучали опасения, что Беларусь включат в состав России. "Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - сказал Президент.



Александр Лукашенко уверен, что санкционный период - это время возможностей: "Может, я не совсем осознаю так глубоко этот период. Может, наши мнения не совпадают (у нас экономики все-таки разные). Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать".



Он отметил, что какие-либо ограничения в сотрудничестве двух стран - это анахронизм и такого не должно было быть в отношениях. "Я понимаю, Россия огромная. Все хотят здесь работать. Не только стремятся с какими-то гадкими намерениями. И я понимаю, что и Президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя, и этих. Турция просит рынок, чтобы продавать томаты. Кто-то - еще что-то. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочие", - заметил Президент Беларуси.



"Ну что ж, они сделали свой выбор (те, кто ввел санкции и приостановил сотрудничество с партнерами в России и Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нам почему удобно? Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает", - заявил Александр Лукашенко.



Вместе с тем он констатировал, что усложнились взаиморасчеты. "Но мы решим и этот вопрос. Уже начали решать. И никому на колени нас поставить невозможно - великую эту территорию, где есть все, - уверен белорусский лидер. - Есть все ресурсы, сырье, высочайшие технологии. Просто надо немножко перестроиться и от этого ошалевшего рынка отойти. Не все решит рынок. Надо, чтобы и человек участвовал в регулировании тех или иных процессов".

