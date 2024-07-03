Лукашенко: У белорусов только один учитель, и это не Евросоюз и не США

"В начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль "учителя" взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается "учить" весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. И у нас только один учитель - наша история. История победителей",