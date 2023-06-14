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Лукашенко: У меня нет озлобленности к Зеленскому, этот человек не знает, что творит
Президент Беларуси Александр Лукашенко винтервьютелеканалу "Россия 1" рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался его отношения к персоне Владимира Зеленского, которого он назвал "гнидой", рассказывая о попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи и задержании виновных. "Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко 7 марта 2023 года. - Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент".
"У меня нет к нему какой-то озлобленности, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос Ольги Скабеевой. - Если бы на его месте был Путин, я бы на него был злой, потому что человек соображает, что он делает, он знает, что такое война, он военный человек".
"Володя Зеленский - он не специалист, не профессионал, хотя он за это время вырос, он вкусил этой должности до СВО, поэтому он должен был понимать, - продолжил глава государства. - Если ты в эту телегу впрягся, так ты уже отвечай". Александр Лукашенко считает, что за время своего президентства Владимир Зеленский "кое-что уже усвоил, поэтому и спрос с него должен быть".
По словам Президента Беларуси, Владимир Путин, когда речь заходит про Зеленского, также говорит о нем без злобы и, в принципе, без особых эмоций: "Путин безразлично к нему относится, как будто его нет. У него такая же точка зрения по Зеленскому, как у меня: что этот человек не знает, что творит".
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