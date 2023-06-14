Лукашенко: У меня нет озлобленности к Зеленскому, этот человек не знает, что творит

Президент Беларуси Александр Лукашенко винтервьютелеканалу "Россия 1" рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет БЕЛТА.



Один из вопросов главе государства касался его отношения к персоне Владимира Зеленского, которого он назвал "гнидой", рассказывая о попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи и задержании виновных. "Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко 7 марта 2023 года. - Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент".



"У меня нет к нему какой-то озлобленности, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос Ольги Скабеевой. - Если бы на его месте был Путин, я бы на него был злой, потому что человек соображает, что он делает, он знает, что такое война, он военный человек".