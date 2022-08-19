Александр Лукашенко: У меня нет желания, чтобы наши люди воевали. Во имя чего?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района призвал белорусов ценить и беречь все достигнутое в стране, сообщает БелТА.

"Вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать. Но я понимаю: человек и семья только тогда успешны, когда они сами прежде всего заботятся о себе и о своих детях. А уже что Лукашенко, государство даст, как в народе говорят, - это дополнение. Поэтому берегите то, что есть", - призвал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что сегодня происходит в Украине. Беларусь стала приютом для тысяч украинцев, которые теперь получают белорусское гражданство. "Как они работают! И рады. Почему - потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, Европа бы уже давно прекратила эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

"Поэтому берегите то, что есть. И не надейтесь, что кто-то вам принесет и даст. У нас есть где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать, - заявил глава государства. - Будем делать все для того, чтобы вы жили нормально. Только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами. Помните, что это вам надо прежде всего. Государство как поддерживало вас всегда, так и будет поддерживать".