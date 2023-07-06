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Лукашенко: У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС

Лукашенко: У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС

У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос одного из западных журналистов, обсуждал ли он тему Запорожской АЭС с Владимиром Путиным, глава государства сказал, что этого не было. "С Президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" - сказал Александр Лукашенко.

"Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб", - добавил белорусский лидер.

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