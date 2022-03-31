Лукашенко: У Запада не получилось оторвать Беларусь от России, теперь он ходит и щелкает зубами

У Запада не получилось оторвать Беларусь от России, теперь он ходит и щелкает зубами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщаетБелТА.



Глава государства отметил, что после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции. "Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел, и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация", - подчеркнул Президент.



Он добавил, что Запад пытался организовать в Беларуси майдан по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло. "Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию (российскую спецоперацию в Донбассе. - Прим. БЕЛТА) невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают - не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции", - отметил глава государства.

