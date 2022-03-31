3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко: У Запада не получилось оторвать Беларусь от России, теперь он ходит и щелкает зубами
У Запада не получилось оторвать Беларусь от России, теперь он ходит и щелкает зубами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщаетБелТА.
Глава государства отметил, что после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции. "Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел, и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация", - подчеркнул Президент.
Он добавил, что Запад пытался организовать в Беларуси майдан по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло. "Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию (российскую спецоперацию в Донбассе. - Прим. БЕЛТА) невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают - не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции", - отметил глава государства.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов