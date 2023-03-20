Лукашенко: Убежден, что Тунис продолжит уверенно двигаться вперед для успешного построения Новой Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Каиса Саида и его соотечественников с национальным праздником - Днем Независимости. Об этомсообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Нельзя не заметить активные шаги вашей страны на пути дальнейшего совершенствования и консолидации политической системы, а также повышения уровня благополучия населения, поддержки стабильности и безопасности, - говорится в поздравлении. - Убежден, что Тунис преодолеет все вызовы настоящего времени и продолжит уверенно двигаться вперед для обеспечения поступательного социально-экономического развития и успешного построения Новой Республики".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова поставлять необходимые продукты питания и нефтепереработки, продукцию металлургии, сельскохозяйственную и грузовую технику, реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики. Президент также отметил возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, туризма.